Порошенко создал в Украине преступную группировку – нардеп Деркач

Депутат рассказал, почему глава Службы внешней разведки должен быть уволен.

Народный депутат Андрей Деркач заявил, что Петр Порошенко на посту президента создал в Украине организованную преступную группу (ОПГ).

Читайте такжеНа записах Деркача Порошенко називає Гонтареву "своєю головою НБУ", яка знаходиться під його "особистим захистом"Соответствующее заявление нардеп сделал на пресс-конференции 9 июля.

Он отметил, что в банду тогдашнего президента входили представители армии.

«Порошенко сформировал ОПГ, в том числе с участием отдельных представителей Вооруженных сил в лице тогдашнего руководителя ГУР Минобороны Валерия Кондратюка», – сказал Деркач.

По его словам, Кондратюк, который сейчас занимает пост главы Службы внешней разведки Украины, принимал участие в планировании терактов и диверсий против мирных жителей, и поэтому должен быть уволен.

Ранее УНИАН писал, что Порошенко вызывали на допрос в ГБР по делу о записи его разговоров с экс-вице-президентом США Байденом.

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