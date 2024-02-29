Президент РФ заявил, что Запад хотел принести в Россию разлад и ослабить страну.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал "бредом" заявления западных политиков, что Россия планирует напасть на Европу. Об этом он завил во время своего послания к Федеральному собранию в четверг, 29 февраля.

"Запад спровоцировал конфликт в Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира и продолжает врать. Теперь без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намерена напасть на Европу. Ну просто, мы же с вами понимаем, это несут бред просто какой-то. Но при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения", – указал президент РФ.

Он добавил, что Запад хотел принести в Россию разлад и ослабить страну изнутри, но просчитался.

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Также Путин добавил, что Россия имеет оружие, которое может поражать цели на территории европейских стран.

Угроза нападения РФ на ЕС

В Европе все чаще звучат заявления, что Россия не ограничится Украиной. Генеральный инспектор Вооруженных сил ФРГ генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил, что РФ может расширить войну на другие страны, и Европе следует быть готовой к военному конфликту через 5-8 лет.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что странам-членам НАТО стоит готовиться к возможному вторжению России. Министр раскритиковал ЕС за "логику запоздалых действий" и призвал как можно быстрее помочь Украине с боеприпасами и средствами ПВО.

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