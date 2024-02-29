Путин прокомментировал заявления о планах РФ напасть на Европу скришот УНИАН

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал "бредом" заявления западных политиков, что Россия планирует напасть на Европу. Об этом он завил во время своего послания к Федеральному собранию в четверг, 29 февраля.

"Запад спровоцировал конфликт в Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира и продолжает врать. Теперь без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намерена напасть на Европу. Ну просто, мы же с вами понимаем, это несут бред просто какой-то. Но при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения", – указал президент РФ.

Он добавил, что Запад хотел принести в Россию разлад и ослабить страну изнутри, но просчитался.

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Также Путин добавил, что Россия имеет оружие, которое может поражать цели на территории европейских стран.

Угроза нападения РФ на ЕС

В Европе все чаще звучат заявления, что Россия не ограничится Украиной. Генеральный инспектор Вооруженных сил ФРГ генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил, что РФ может расширить войну на другие страны, и Европе следует быть готовой к военному конфликту через 5-8 лет.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что странам-членам НАТО стоит готовиться к возможному вторжению России. Министр раскритиковал ЕС за "логику запоздалых действий" и призвал как можно быстрее помочь Украине с боеприпасами и средствами ПВО.

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