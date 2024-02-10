Он отметил, что необходима не только готовность личного состава и материальное снабжение, но и изменения в менталитете общества и самих военных.

Россия может расширить войну против Украины на другие страны, и Европе следует быть готовой к военному конфликту через 5-8 лет. Как пишет DW, такое мнение генеральный инспектор Вооруженных сил ФРГ генерал-лейтенант Карстен Бройер в интервью немецким СМИ.

Если изучить мнения аналитиков и увидеть, "какую потенциальную военную угрозу представляет собой Россия, то это означает для нас пять-восемь лет подготовки", сказал Бройер, при этом отметив, что это не означает, что война обязательно произойдет.

При этом Бройер видит в действиях президента РФ Владимира Путина намерение расширить войну за пределы Украины.

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"Я узнаю об этом по тому, что он (Путин) пишет и говорит, а также по его действиям в Украине", - пояснил немецкий генерал. Кроме того, он отметил тот факт, что Россия по решению Госдумы перешла на военную экономику.

Он отметил, что повышение боеспособности до уровня требований военного времени означает не только готовность личного состава и материальное снабжение, но и необходимость изменений в менталитете общества и самих немецких военных.

По мнению Бройера, в настоящее время видны признаки войны на истощение, а дальнейшие события будут зависеть прежде всего от того, как Кремль будет снабжать фронт и сколько еще военнослужащих решит отправить в Украину.

В то же время Бройер отреагировал на высказывания критиков, обвиняющих Запад в снабжении Киева вооружением лишь в объеме, достаточном для продолжения войны, но не для ее успешного завершения. "Я действительно не вижу, чтобы где-либо существовало сознательное ограничение помощи", - указал он.

Может ли Россия напасть на Европу - мнения

Информацию о возможной войне между НАТО и РФ первыми опубликовали журналисты Bild, которые прогнозировали, что РФ начнет подготовку для атаки на альянс в 2024 году. А боевые действия "неизбежно" начнутся в 2025-м.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также отмечал, что странам-членам НАТО стоит готовиться к возможному вторжению России.

В то же время бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин проигрывает в случае прямого противостояния России с Альянсом.

Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен на днях заявил, что Россия вооружается очень быстро, и вероятен вариант, когда она может напасть на НАТО уже через три года.

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