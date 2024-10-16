Подоляк отметил, что в плане победы главную роль играют Украина и ее граждане, поскольку "только Украина может поставить окончательные акценты в этой войне".

16 октября президент Владимир Зеленский должен выступить в Верховной Раде, где представит план победы Украины. Однако полностью раскрывать его содержимое украинцам не станут.

Об этом сообщил в эфире телемарафона советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Некоторые предложения этого плана публично обсуждаться не будут, потому что затрагивают, в том числе, вопрос необходимых объемов оружия.

"Президент хочет, чтобы общество понимало. Там есть приложения, которые, безусловно, не будут публично обсуждаться. Это все, что касается математической составляющей, то есть какое количество оружия, в каком виде и т.д. должно быть предоставлено Украине ", – сказал Подоляк.

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Советник главы ОП подчеркнул, что план победы президента четкий и имеет под собой математическую основу. Подоляк добавил, что партнерам Украины необходимо решить, "готовы ли они все вместе капитулировать", потому что "Украина капитулировать не будет".

При этом он также отметил, что в плане победы главную роль играют Украина и ее граждане, поскольку "только Украина может поставить окончательные акценты в этой войне".

Зеленский представит план победы: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед Верховной Радой 16 октября. Народный депутат Украины Сергей Лещенко подчеркнул, что сейчас есть только один повод для публичного выступления – представление плана победы.

Кроме того, на днях глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Зеленский выступит на саммите Евросоюза 17-18 октября 2024 года, где представит план победы.

О чем конкретно говорится в документе, неизвестно. Однако ранее президент говорил, что одним из пунктов плана победы является приглашение Украины в НАТО.

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