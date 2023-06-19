Руслан Стефанчук подчеркнул, что все члены НАТО должны одобрить присоединение Украины к Альянсу, а потому нужно демонстрировать "определенное соответствие и потенциальный прогресс".

Украина хочет стать следующим членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.

Как заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью УП, для Киева подходит сценарий Стокгольма или Хельсинок.

"Очень долго говорили о финляндизации Украины. После принятия Финляндии в НАТО я готов взять путь Финляндии, мы готовы к такой финляндизации. После 24 февраля Финляндия стала 31-й страной НАТО, я надеюсь, в ближайшее время 32-й страной станет Швеция. Мы хотим стать 33-м членом НАТО и хотим пройти этот путь так, как его прошла Финляндия и Швеция", - отметил спикер ВР.

Стефанчук подчеркнул, что все члены НАТО должны одобрить присоединение Украины к Альянсу, а потому нужно демонстрировать "определенное соответствие и потенциальный прогресс".

"Я думаю, это будет основанием для принятия их решения", – добавил Стефанчук.

Движение Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, по данным издания The Washington Post, США в предварительном порядке поддерживают план, который устранит барьеры на пути вступления Украины в НАТО, не устанавливая сроки для ее вступления. В США надеются, что это поможет преодолеть разногласия между странами-членами Альянса по поводу присоединения Киева.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в частном порядке предлагал союзникам одобрить вступление Украины в НАТО после войны без выполнения плана действий по членству.

Как писало издание Politico, среди членов НАТО растет поддержка присоединения Украины к Альянсу по упрощенному пути - без ПДЧ. Однако некоторые европейцы боятся, что такие действия разозлят Москву и война пойдет по непредсказуемому сценарию.