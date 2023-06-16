Администрацию Байдена "устраивает" план, который устранит барьеры на пути возможного членства Украины в НАТО.

США в предварительном порядке поддерживают план, который устранит барьеры на пути вступления Украины в НАТО, не устанавливая сроки для ее вступления. Это скромный шаг, который, как надеются американские официальные лица, может преодолеть разногласия между странами-членами Аьянса по поводу пути Киева к присоединению к трансатлантическому военному союзу.

Издание The Washington Post пишет, что высокопоставленный американский чиновник заявил, что администрацию Байдена "устраивает" предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которое позволит Украине отказаться от формального процесса выдвижения кандидатуры, который требуется от некоторых стран, что может ускорить ее вступление.

"Это потенциальная посадочная площадка в этих дебатах", — сказал чиновник, который, как и другие официальные лица, говорил на условиях анонимности, чтобы описать деликатные дипломатические обсуждения.

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Предложение главы НАТО, если оно будет принято всеми 31 членом, положит конец поляризующим дебатам о том, что предложить правительству президента Владимира Зеленского, которое требует скорейшего включения Украины в НАТО, поскольку оно борется с российскими оккупантами, когда лидеры Альянса соберутся на крупный саммит в следующем месяце в Вильнюсе.

Согласно этому плану, НАТО заявит, что Украина может обойти План действий по членству в Альянсе, процесс, в ходе которого страны-кандидаты получают оценки и рекомендации по мере того, как они предпринимают шаги для выполнения критериев НАТО по обороне и другим вопросам. Это поставило бы Украину в категорию с новым членом, Финляндией, которая пропустила этот шаг. Северная Македония, напротив, приняла участие в двухдесятилетней программе MAP до ее вступления в 2020 году.

Но предложение по-прежнему требует от Украины проведения реформ и, вопреки желанию членов НАТО в Восточной Европе, не устанавливает никаких сроков для вступления Украины. Представители США заявили, что это предложение выходит за рамки предпочтительного курса стран НАТО, которые опасаются, что членство Украины может усилить противостояние Запада с Россией. Высокопоставленный чиновник отказался назвать эти страны, но представители Франции, Германии и США в прошлом призывали к осторожности

Постоянный представитель Байдена в НАТО Джулианна Смит в этом месяце повторила широко распространенные опасения, заявив, что Украина, вероятно, не сможет присоединиться, пока она вовлечена в экзистенциальную битву с Россией.

По словам чиновника, в настоящее время ведутся консультации, чтобы выяснить, будет ли более широкая поддержка плана. "Это средний подход, и мы выступаем за подход, который может привести к консенсусу до саммита", — сказал он. "Итак, мы проверяем это предложение".

Чиновники также заявили, что администрация пытается заручиться поддержкой, чтобы оставить Столтенберга на посту еще на год. Бывший премьер-министр Норвегии возглавлял НАТО с 2014 года и, как ожидается, уйдет в отставку этой осенью.

Двойная позиция подчеркивает желание президента Байдена сохранить сплоченность внутри НАТО в опасный момент для Альянса и военной кампании, которую он поддерживает в Украине. Сила проукраинской коалиции также будет важна для Байдена, поскольку он рекламирует свой внешнеполитический опыт в ходе президентской кампании в следующем году.

Борьба украинских войск за территории с гораздо более крупными вооруженными силами России вызвала в столицах стран НАТО вопросы о будущей поддержке Запада — самое главное, о щедром потоке оружия в Киев и санкциях, которые западные страны наложили на Москву.

По словам официальных лиц США, на недавней встрече НАТО в Норвегии, на которой присутствовал госсекретарь Энтони Блинкен, министры иностранных дел стран Альянса высказались за то, чтобы сделать нечто большее, чем повторение расплывчатых обещаний о членстве, которые НАТО впервые дала Украине в 2008 году.

Переговоры о пути Украины в НАТО достигают апогея по мере того, как усиливаются спекуляции о будущем руководстве блока, а администрация Байдена пытается избежать неприятного тупика при выборе замены Столтенбергу. Месяцы переговоров за закрытыми дверями о выборе нового лидера выявили региональные и фракционные различия внутри Альянса. Официальные лица стран НАТО говорят, что некоторые страны Восточной Европы, включая Польшу и страны Балтии, настаивали на назначении генерального секретаря с восточного фланга Альянса, находящегося на передовой в противостоянии с Россией.

Другие утверждали, что пришло время для лидера НАТО из Южной Европы после ряда лидеров из Северной Европы. Многие страны призвали к назначению первой женщины-генсека Альянса, а другие говорят, что лидер должен быть выходцем из страны Европейского союза или страны, которая соответствует критериям НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВВП.

Ведущими кандидатами являются премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которую Байден приветствовал в Белом доме в этом месяце, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Но каждый встретил сопротивление, потому что не соответствует критериям других стран.

Официальные лица США заявили, что, хотя Байден положительно относится ко всем основным кандидатам, администрация считает, что продление срока полномочий Столтенберга обеспечит преемственность во время потрясений в Европе и уверенность в том, что разногласия между государствами-членами можно будет урегулировать. Приветствуя Столтенберга в Белом доме на этой неделе, Байден похвалил реакцию Альянса на конфликт, который придал НАТО новую цель после двух десятилетий на полях противоповстанческих войн под руководством США. "Вы проделали невероятную работу", — сказал президент.

Хотя процесс выбора генерального секретаря НАТО — должность, которую обычно занимает европеец, в то время как высшую военную роль в Альянсе занимает американец, — основан на консенсусе, Вашингтон имеет особое значение, учитывая его огромную военную мощь.

Высокопоставленные дипломаты НАТО заявили, что Столтенберг согласился с администрацией Байдена в раннем публичном призыве к нему остаться, избегая потенциально беспорядочной борьбы за преемственность, которая может омрачить саммит.

Турция, например, долгое время скептически относилась к кандидатам от Дании, потому что у нее Дания ассоциируется с карикатурами на пророка Мухаммеда, которые оскорбляют некоторых мусульман, и она может заблокировать назначение Фредериксен, если она будет выбрана консенсусом.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе ожидают, что чиновники "отбросят все сомнения" и через год заново рассмотрят тот же список кандидатов, сказал один из дипломатов НАТО. По словам дипломата, Столтенберг, похоже, не был заинтересован в том, чтобы его рассматривали как запасного кандидата, предпочитая упреждать разговор при поддержке США.

Саммит НАТО в Вильнюсе - что известно

В 2022 году президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО ускоренном порядке.

В июле в Вильнюс пройдет саммит НАТО, в котором должен принять участие президент Украины. При этом Зеленский подчеркнул, что официальный Киев хочет получить четкий сигнал о вступление в Альянс после завершения войны.

В вою очередь министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что союзники по НАТО могут устранить некоторые препятствия на пути Украины к членству в Альянсе.

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