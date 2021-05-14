Телеведущая Наталья Мосейчук поинтересовалась у жены Владимира Зеленского Елены, изменился ли он за два года президентства.
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"Он не изменился, он всегда таким был. Я знаю его очень хорошо. Просто пришло время действовать. Возможно, у него изменилась публичная риторика на более жесткую, потому что больше быть лояльным и улыбаться уже сил нет. Но он не изменился", - заверила супруга главы государства.
Годовщина президентства Зеленского
20 мая 2021 года исполняется два года с того момента, как в должность президента Украины вступил Владимир Зеленский. 20 мая 2019 года в Верховной Раде он провозгласил присягу, после чего пешком отправился к зданию Администрации, которую позже переименовал в Офис.
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