По словам эксперта, сейчас главной задачей Украины является активный диалог со странами ЕС.

Политика президента США Дональда Трампа свидетельствует о том, что он готов отдать ЕС "на управление" России. Такое мнение высказал бывший офицер ВСУ, производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире "Украинского радио".

"На самом деле, Украина сейчас в сложном положении относительно принятия решений. И здесь сейчас главная цель Украины - это активный диалог с европейскими странами. Потому что именно европейские страны понимают, что если упадет Украина, то они будут следующие. И риторика Трампа позволяет им понять, что он, в принципе, готов отдать Европу на управление РФ. Поэтому именно с этими тезисами надо разговаривать с европейскими партнерами. Это может существенно помочь нам в противодействии РФ", - отметил эксперт.

Храпчинский подчеркнул, что европейский ВПК может значительно повлиять на некоторые украинские стратегические возможности.

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"Давайте не забывать, что большинство вооружения, которое касается защиты воздушного пространства, нам предоставлялось со стороны европейских стран. Плюс перспективные разработки - некоторые системы ПВО, которые тоже в Европе. Европа сейчас активно поднимает вопрос об увеличении финансирования на вооружение. И главная задача сейчас - расставить приоритеты. Потому что европейский ВПК фрагментирован, он не имеет единых стандартов и производит все, что угодно, но не в единой стратегии защиты Европы", - отметил он.

По словам эксперта, это происходит из-за того, что европейцы всегда рассчитывали на полную или частичную защиту со стороны НАТО и США, поэтому и не рассматривали свою стратегию.

"То есть все то, что у них было - это закрывание определенных дыр для того, чтобы дождаться подхода НАТО. Поэтому сейчас главная задача Украины - объединиться с Европой в направлении создания единой стратегии развития своего ВПК. А на самом деле мы можем предложить многое Европе. И Европе надо понять, что все-таки дроны являются активным видом боевого применения, то есть они полезны на войне. Потому что большинство европейских стран пока смотрят с определенным скептицизмом на это. Поэтому надо показать им, как это работает на войне, именно дроны и отдать эту прерогативу Украине. А, например, авиацией, противовоздушной обороной, чтобы занимался европейский ВПК", - добавил Храпчинский.

Возможное перемирие в Украине - последние новости

В то же время военный эксперт Павел Нарожный ответил, отступит ли Трамп, если Украина и РФ не заключат 30-дневное перемирие. По его словам, если президент США не сможет заключить соглашение между Зеленским и Путиным, то это будет плохим шагом для него.

В то же время у Трампа сделали заявление о полном прекращении огня в Украине. В частности специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф считает, что этого можно будет достичь за несколько недель.

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