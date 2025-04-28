Глава МИД Украины призвал РФ немедленно согласиться на перемирие, если в России действительно хотят мира.

Россия должна согласиться на реальное перемирие сроком не менее 30 суток, а не ограничиваться коротким трехдневным на 8-11 мая. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Telegram.

"Если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно. Для чего ждать 8 мая? Если можно прекратить огонь сейчас с любой даты и на 30 суток - чтобы это было реально, а не просто для парада", - подчеркнул Сибига.

Как подчеркнул глава МИД, Украина готова поддержать длительное, надежное и полное прекращение огня.

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"И мы постоянно предлагаем это - минимум на 30 суток", - сообщил Сибига.

Прекращение огня: что предлагают Украина и РФ

Как сообщал УНИАН, 11 марта в городе Джидда (Саудовская Аравия) Украина выразила готовность принять предложение США и немедленно ввести 30-дневный режим прекращения огня с возможностью продления. Главным условием было принятие и одновременное выполнение прекращения огня Российской Федерацией. В то же время Россия этого не сделала.

В понедельник, 28 апреля, инициатор войны против Украины и российский диктатор Владимир Путин объявил трехдневное перемирие - с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая. В частности, российская сторона заявила, что прекратит боевые действия по случаю 80-летия победы в советско-германской войне.

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