Уже известно о 12 погибших людях.

Баллистическая ракета, которыми российские захватнические войска попали по жилому дому в Киеве, была северокорейской.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на украинский военный источник. По данным агентства, речь идет о северокорейской баллистической ракете КН-23 (КН-23А). Также им сообщили, что около 10 человек считаются пропавшими без вести, некоторые из них могут оставаться под завалами.

Согласно последним данным украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Святошинском районе Киева возросло количество погибших - спасатели деблокировали из-под завалов тела еще двух человек. Сейчас известно о 12 погибших:

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"Всего в результате российского ракетного удара по столице пострадали 90 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются".

РФ бьет по Украине ракетами КНР

Напомним, во время полномасштабной войны Северная Корея передала России баллистические ракеты, которые используются для атак на Украину.

По данным международных СМИ, с конца 2023 года Россия получила от КНДР баллистические ракеты KN-23 и KN-24, а также значительные объемы артиллерийских снарядов.

Эти ракеты являются аналогами российских "Искандеров", но имеют более мощные боевые части и улучшенную точность.

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