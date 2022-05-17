Российская Федерация остановить эту войну в таком виде, как хотелось бы (некоторым) европейцам, не сможет, подчеркнул Подоляк.

Российско-украинские переговоры приостановлены.

Об этом в эфире украинского телемарафона сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он отметил, что требования россиян, в отличие от событий на фронте, не меняются.

"В отличие от нас, РФ за 82 войны так и не поняла, что ситуация в Украине вообще не такая, как была в начале. И они свои директивы не меняют, они продолжают шантажировать, какие-то позиции публично проговаривают... Они там все вменяют какие-то претензии к Украине, они живут в мире, где якобы есть "украинский нацизм". В мире уже известно, что на сегодня существует только один тип нацизма – российского. Вероятно, какое-то время еще пройдет, чтобы мы подошли более основательно к этой проблеме. Проблемы денацификации России в рамках переговорного процесса", - сказал Подоляк.

Процесс приостановлен, но это не значит, что стороны не сядут в конце за стол переговоров.

"На сегодня он (переговорный процесс – ред.) приостановлен. После стамбульского коммюнике, каких-то изменений, продвижения вперед нет. Российская Федерация все еще остается в своем стереотипном мышлении. Но любая война будет завершаться за столом переговоров, и модерировать этот процесс будет господин Зеленский", - добавил советник главы ОП.

На вопрос, будет ли Киев учитывать позицию некоторых западных политиков, которые хотят скорейшего окончания войны, чтобы "сохранить лицо Путина", Подоляк ответил, что "Российская Федерация остановить эту войну в таком виде, как хотелось бы (некоторым) европейцам, не сможет".

"Что касается того, чтобы "отдать что-то", чтобы господин Путин "сохранил лицо", невозможно. Это не предмет торга, война не закроется, если мы что-то там отдадим, и это не воспримет украинское общество. Оно заплатило огромную цену не для того, чтобы что-то отдать... Потому что любой "Минск-2" - это отложенная война. Это нам нужно? Нет. И это должны понять в Европе", - подчеркнул Подоляк.

Что предшествовало

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что между РФ и Украиной сейчас "не идет" переговорный процесс, обвинив в этом Киев.

По его словам, Украина не отвечает россиянам на их "проект мирного договора".

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