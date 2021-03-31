Поскольку Москва пытается убрать Киев из процесса мирных переговоров, возможно настало время искать совершенно новые подходы.

Украинские дипломаты подняли тревогу на этой неделе из-за новостей о намерении России провести переговоры о мире в Украине без участия самой Украины. Гамбит Кремля возродил беспокойство, что Москва хочет в обход Киева заключить прямые договоренности с Западом об украинском геополитическом будущем.

Об этом в своей статье пишет эксперт Atlantic Council Питер Дикинсон. Он напоминает, что Украина, Германия, Франция и Россия - это та четверка стран, которая ведет переговоры в так называемом "Нормандском формате". Первые такие переговоры состоялись в июне 2014 года во французской Нормандии во время торжественных мероприятий, посвященных 70-й годовщине высадки союзников на побережье региона во времена Второй мировой войны.

"Наша позиция четкая: ничего об Украине без Украины. Только полный состав Нормандского формата может предложить перспективу прогресса в решении российско-украинского вооруженного конфликта. Обеспечение всестороннего прекращения огня - это приоритет", - заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николаенко.

Читайте такжеМакрон и Меркель призвали Россию стабилизировать режим прекращения огня на ДонбассеДикинсон замечает, что "ничего об Украине без Украины" - один из ключевых столпов подхода Киева к мирным переговорам, который сохранялся с самого начала боев 7 лет назад. Эта мантра отражает страх в украинской столице, что Россия попытается заключить "большую сделку" с главными мировыми силами и представить Украине последствия как завершенный факт. Любые предложения мирных переговоров без участия украинской стороны неизбежно провоцируют неудобные воспоминания о Мюнхенском соглашении за 1938 год. Тогда Великобритания и Франция согласились на территориальные требования Адольфа Гитлера в Чехословакии, чтобы избежать нового конфликта в Европе.

Эта Мюнхенская измена считается наиболее ярким примером того, как политика задабривания лишь подпитала ревизионистскую агрессию нацистской Германии в конце 1930-х годов и привела к началу Второй мировой войны. Столкнувшись с современной ревизионистской агрессией путинской России, Украина с 2014 года изо всех сил пытается избежать судьбы Чехословакии, которую исключили из переговоров о ее расчленении.

Переговоры Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном без Владимира Зеленского возродят беспокойство возможности того, что Украину отодвинут на обочину мирного процесса. И это происходит тогда, когда семилетняя война, кажется, зашла в тупик.

Новости о намерении Путина вести разговор с Францией и Германией, изолируя при этом Украину, подчеркивают провал Нормандского формата в содействии значительному прогрессу в установлении мира. Это лишь усилит призывы пересмотреть формат переговоров. Многие в Киеве уже предлагают увеличить роль США. В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал статью для Atlantic Council, призывая к прямому участию Вашингтона в поисках мира.

Читайте такжеВСУ готовы дать ответ в случае эскалации на Донбассе со стороны России-Хомчак"Важно, чтобы США стали полноценным участником переговорных процессов как в Нормандском, так и в Минском форматах. Скоординированный подход США, ЕС и Украины обязателен", - писал он.

Международное сообщество выбирает не между мирным урегулированием и замороженным конфликтом. На протяжении последних недель Россия показала свою готовность усилить бои на востоке Украины, организовав ряд атак. 26 марта четверо украинских солдат были убиты во время одной из самых смертоносных российских атак за последний год. Таким образом, количество потерь в армии Украины с начала 2021 года выросло до 16 солдат. А все надежды, порожденные перемирием, которое началось в июле 2020-го, окончательно улетучиваются.

Армия России сосредоточила большие силы у украинской границы и в оккупированном Крыму. Поэтому преспектива полномасштабного вторжения остается вполне возможной. На фоне того, как Москва пытается вытолкать Украину из процесса переговоров и продолжить их без участия Киева, сейчас наступил хороший момент для поисков радикально новых подходов к решению единственного вооруженного конфликта в Европе.

На протяжении последних 7 лет российско-украинская война была в эпицентре напряженности между Россией и Западом, которая быстро усиливалась. Пока этой войне не наступит конец, она будет продолжать отравлять международные отношения.

Переговоры о Донбассе без Украины: что известно

Ранее стало известно, что Кремль хочет обсудить ситуацию на Донбассе с Меркель и Макроном, но без Зеленского.

В МИД Украины заявили, что достичь результатов можно только в полном составе Нормандского формата.

Однако 30 марта Путин провел видеоконференцию с Меркель и Макроном. Они обсудили ситуацию на Донбассе, перспективы регистрации в ЕС российской вакцины "Спутник V", ситуацию в Ливии, иранскую ядерную программу и отношения между Россией и ЕС.

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Перевод: Лесь Дымань