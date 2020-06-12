Резников рассказал, как Украина "вызвала ступор" у россиян на переговорах по Донбассу

Украинская делегация повысила уровень представительства в Трехсторонний контактной группе и предлагает России осуществить ротацию.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который является первым заместителем представителя Украины в заседаниях Трехсторонней контактной группы, заявляет, что украинская делегация на переговорах в Минске предлагает России перезагрузить состав ее переговорной делегации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников сказал во время онлайн-дискуссии "Минский тупик: могут ли Украина и Запад выработать альтернативу?».

"Используя те пробелы, которые есть в Минске, мы на сегодняшний день меняем нарратив", - заявил Резников.

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Он напомнил, что сначала был повышен уровень представительства в украинской делегации за счет добавления представителей правительства и депутатов Верховной Рады.

"На сегодняшний день мы сделали еще одну вещь, которая вызвала как минимум ступор у наших визави", - сказал Резников и добавил, что украинская делегация ввела представителей Донбасса.

"Потому что в Минских соглашениях в пунктах 9, 11 и 12 есть запись о том, что правовые аспекты, определенные законодательные акты нужно проводить в консультациях, согласовании или обсуждении - дословно - представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул Резников.

В то же время, сказал он, в Минских соглашениях не уточняется, кто должен быть этими представителями и как их выбирать.

По его словам, за последние 6 лет так сложилось, что "монополия на такое представительство лежит на представителях оккупационного режима, которые под руководством Российской Федерации приезжают в Минск".

Он напомнил, что украинская сторона публично продемонстрировала наличие российских паспортов у тех так называемых "представителей".

"Поэтому сегодня мы провели акт демонополизации такого представительства", - сказал Резников и напомнил, что на Минских переговорах на этой неделе участвовали четверо представителей внутренне перемещенных лиц.

"И мы сделали, скажем так, "дали пас" Российской Федерации - они так же могут перезагрузить свою группу, хотя бы из простых соображений. Если они хотят продемонстрировать миру, что они действительно настроены на урегулирование ситуации на оккупированном Донбассе Украины, они точно могли бы сделать такую ротацию, потому что даже представители дипломатического корпуса знают, что представительство в дипломатических миссиях предусматривает ротацию - у кого четыре года, у кого-5, и нельзя быть на одном месте на постоянной основе ", - заявил Резников.

"Люди, которые шесть лет в процессе в Минске. - они не в состоянии сказать "нет" или не в состоянии сказать "да", кроме того нарратива, который у них сложился за шесть лет", - отметил Резников.

По его словам, Украина делает максимальные шаги, чтобы попытаться выполнить положения Минских соглашений, если Россия тоже заинтересована выполнить Минские соглашения.

Как сообщал УНИАН, 5 мая президент Владимир Зеленский утвердил обновленный состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

В состав делегации также вошли: вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), председатель Комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, народный депутат Александр Мережко (заместитель главы делегации).

Согласно указу, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко стала представителем Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Андрей Костин назначен представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Заместитель министра обороны Александр Полищук представлять Украину в рабочей подгруппе по вопросам безопасности.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова стала представителем Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам.

10 июня состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации. Отдельные районы Донецкой области представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, отдельные районы Луганской области - председатель международной общественной организации «Луганское землячество», юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Резников отмечает, что Минские соглашения требуют минимум модернизации, поскольку не соответствуют современным реалиям.

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