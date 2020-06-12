Минские соглашения не соответствуют реалиям и нуждаются как минимум в модернизации – вице-премьер

В то же время, вице-премьер подчеркивает, что Украина пытается максимально использовать Минскую переговорную площадку с целью завершения войны на Донбассе.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который является первым заместителем представителя Украины в Трехсторонний контактной группе, подчеркивает, что Минские соглашения требуют минимум модернизации, поскольку не соответствуют современным реалиям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников сказал во время онлайн дискуссии "Минский тупик: могут ли Украины и Запад выработать альтернативу?».

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"Сегодня мы делаем все, чтобы доказать, что Украина делает максимальные шаги, чтобы попытаться выполнить Минск, если Россия действительно готова это пробовать, а если нет - соответственно, придется принимать другое решение, в том числе для этих Минских соглашений, которые как минимум подлежат модернизации. Я хочу напомнить всем участникам сегодняшнего общения, даже госпожа Меркель как лидер Германии, одного из наших партнеров по "Нормандии", в своем обращении после встречи четырех лидеров в Париже сказала, что Минск "не является высеченным на камне", то есть понимание, что Минск сегодня не современный, Минские соглашения не соответствуют реалиям - я думаю, это понятно всем", - сказал Резников.

Также Резников согласился с утверждением, что Минские соглашения являются ничтожными в плане их оценки как международно-правового договора. Он заявил, что Минские соглашения не были легитимизированы ни Верховной Радой Украины, ни Госдумой РФ, хотя Россия является стороной этих соглашений. "Это как раз говорит о том, что это не является актом международно-правового характера", - сказал Резников.

По его убеждению, Украина могла бы в любой момент выйти из Минских соглашений, хотя бы ввиду того, что срок выполнения Минских соглашений истек.

"Последние даты, там записаны, это 2015 год. То есть, условно говоря, 31 декабря 2015 года Минск завершен. Но, ввиду того, что и Советом безопасности ООН были приняты Минские соглашения и поддержан этот процесс, ввиду того, что Минск считается дитем "нормандского формата" ... На сегодняшний день мы все равно пока остаемся сторонниками попробовать все возможное для того, чтобы завершить войну, используя Минск как площадку", - заявил Резников.

Он напомнил, что гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы занимается вопросами взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"И вот только даже ради этой площадки взаимного освобождения удерживаемых лиц уже стоит сохранить эту Трехстороннюю контактную группу, поскольку другой площадки контакта с Российской Федерацией, при посредничестве ОБСЕ, у нас пока, к сожалению, нет", - отметил Резников.

Вице-премьер добавил, что украинская власть хочет дать шанс Минским переговорам. "Поэтому мы сделаем все, чтобы модернизировать этот процесс", - заявил Резников.

Он уточнил, что Минские соглашения достались новой украинской власти по наследству, и что они ему не нравятся как юристу.

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