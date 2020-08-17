Кравчук пока не видит необходимости переносить переговоры по Донбассу из Минска
Руководитель украинской делегации на переговорах ТКГ по ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не видит необходимости изменять площадку проведения ТКГ с Минска на другой город.
Читайте такжеВ МИД оценили возможность визита Зеленского в Беларусь до завершения протестов
В интервью “Сегодня” Кравчук отметил, что перенос площадки ТКГ возможен, но не имеет оснований.
“Конечно, можем [перенести]. Но я не вижу в этом необходимости”, - отметил он.
Последние события в Беларуси, по его мнению, не влияют на переговоры.
“Беларусь не участвует в ТКГ никак, никаким должностным лицом. Она создала для нас условия, предоставила нам площадку. Я не думаю, что эта площадка, под влиянием тех процессов, которые там сейчас происходят, изменится или могут быть какие-то угрозы. Я просто не допускаю этого. Но, следует предусматривать все. Если вдруг там будет какая-то, не знаю, как назвать, революция (вдруг, я не говорю, что будет), тогда посмотрим. А сейчас нет никакой необходимости”, - заключил он.
Протесты в Беларуси
- В Беларуси с 9 августа продолжаются масштабные акции протеста против результатов выборов президента. Мирные акции с первого дня жестоко разгонялись силовиками. Погибли по меньшей мере два человека, сотни людей пострадали, тысячи задержаны.
- Накануне на марш оппозиции в Минске вышли около 200 тысяч человек.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует, что минские переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будут продолжаться в режиме видеоконференций.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram