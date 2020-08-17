Кравчук пока не видит необходимости переносить переговоры по Донбассу из Минска

Глава украинской делегации в ТКГ напомнил, что Беларусь никак не участвует в переговорах.

Руководитель украинской делегации на переговорах ТКГ по ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не видит необходимости изменять площадку проведения ТКГ с Минска на другой город.

Читайте такжеВ МИД оценили возможность визита Зеленского в Беларусь до завершения протестов

В интервью “Сегодня” Кравчук отметил, что перенос площадки ТКГ возможен, но не имеет оснований.

“Конечно, можем [перенести]. Но я не вижу в этом необходимости”, - отметил он.

Последние события в Беларуси, по его мнению, не влияют на переговоры.

“Беларусь не участвует в ТКГ никак, никаким должностным лицом. Она создала для нас условия, предоставила нам площадку. Я не думаю, что эта площадка, под влиянием тех процессов, которые там сейчас происходят, изменится или могут быть какие-то угрозы. Я просто не допускаю этого. Но, следует предусматривать все. Если вдруг там будет какая-то, не знаю, как назвать, революция (вдруг, я не говорю, что будет), тогда посмотрим. А сейчас нет никакой необходимости”, - заключил он.

Протесты в Беларуси

В Беларуси с 9 августа продолжаются масштабные акции протеста против результатов выборов президента. Мирные акции с первого дня жестоко разгонялись силовиками. Погибли по меньшей мере два человека, сотни людей пострадали, тысячи задержаны.

Накануне на марш оппозиции в Минске вышли около 200 тысяч человек.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует, что минские переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будут продолжаться в режиме видеоконференций.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров