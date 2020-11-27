Политолог считает, что не обязательно встречаться с Путиным по вопросам Донбасса / фото REUTERS

Для диалога с европейскими партнерами - Францией и Германией - по Донбассу достаточно средств коммуникации у украинской власти. Необязательно при этом присутствие президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение выразил российский политолог Андрей Пионтковский в эфире канала "Украина 24". Он считает, что не стоит поддаваться на шантаж Путина.

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"Для диалога с европейскими партнерами - Францией и Германией - достаточно средств коммуникации у украинской власти. Необязательно при этом присутствие господина Путина, за счастье увидеть которого Украине надо платить огромными уступками", - сказал он.

По мнению политолога, Украине не стоит поддаваться на шантаж президента РФ.

"Я думаю, (Украине на "нормандскую" встречу — ред.) нужно не ехать. Если вам выставляют ультиматум и шантажируют, что если не выполните наши условия, то не будет встречи с Путиным. Ну хорошо, что не будет встречи с Путиным. Пусть он сидит в своем бункере", — сказал Пионтковский.

Украинский план действий по Донбассу

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Автор: Андрей Василюк