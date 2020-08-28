Согласно большинству соцопросов, рейтинг Андрея Пальчевского составляет 9-12%.

Кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский может оказаться политическим проектом одиозного нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара, которого называли «смотрящим» за строительным рынком столицы.

Об этом говорится в материале «Вестей» «Схемы: Пальчевский и тень Столара. Кто и зачем продвигает телеведущего и собственника медлаборатории в мэры Киева».

«Вести» называют политическое партнерство Пальчевского и Столара взаимовыгодным: Столар может финансировать избирательную кампанию Пальчевского, чтобы вернуть былое влияние на столичную мэрию. «В последние годы влияние Столара на столицу заметно сократилось. С победой Зеленского его подвинул столичный девелопер. Видимо, Столар хочет вернуть власть над столицей, а для этого нет способа надежнее, чем завести в Киевраду "своего" мэра», - пишет издание.

Пальчевский проводит одну из самых масштабных и дорогостоящих рекламных кампаний. На рынке его расходы на наружную рекламу, продвижение онлайн и в медиа оценивают в десятки тысяч долларов. Штаб Пальчевского подозревали в фальсификации рейтинга, подготовленного компанией «Интер-Акция». Согласно ему, кандидат якобы набирает 22%. В СМИ попала информация, что фейковый рейтинг обошелся в $25 тыс. На его продвижение в фейсбуке потратили еще не менее $10 тыс.

Пальчевский также регулярно появляется в эфире телеканалов лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. «Пальчевскому создают имидж бескомпромиссного правдоруба и эксперта по всем вопросам. В прайм-тайм он комментирует буквально все: от протестов в США до местных выборов», - пишут «Вести».

Согласно большинству соцопросов, рейтинг Пальчевского составляет 9-12%, в гонке кандидатов в мэры Киева он на втором месте. По данным издания, цель Столара — вывести Пальчевского во второй тур и получить голоса избирателей, чьи кандидаты проиграют в первом. «Для этого есть два месяца и неограниченные финансовые ресурсы», - говорится в материале.

Андрей Пальчевский - кадровый военный России, в 1990-х служил в Лаосе, баллотировался в Госдуму РФ от Партии любителе пива. В начале 2000-х вернулся в Киев, основал частную медицинскую клинику «Евролаб». В марте клинику обвинили в спекуляции на панике вокруг пандемии COVID-19: здесь продавали ПЦР-тесты за 16 тыс. грн и, по данным СБУ, могли скрывать выявленные факты инфицирования. В 2010 году Пальчевский был назначен первым заместителем министра по делам семьи, молодежи и спорта в Кабмине Николая Азарова.

12 августа волонтер Роман Синицын опубликовал видео с участием кандидата. По словам Синицына, тот был в состоянии алкогольного опьянения, приставал к посетителям бара на Ярославском Валу и пытался устроить драку.

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Автор: УНИАН