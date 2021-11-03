Сегодня Верховная Рада рассмотрит вопрос об увольнении пяти министров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания парламента.
Речь идет о министрах экологии, экономики, реинтеграции, обороны и стратегических отраслей промышленностей.
Также сегодня ВР будет рассматривать вопрос об устранении несогласованностей и неточностей в трех принятых ранее законах. Среди них - закон об олигархах.
Читайте такжеВ Верховную Раду проходят 5 партий, лидирует "Слуга народа" - опросКроме того, в повестке дня - так называемый "ресурсный" законопроект по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений.
Среди прочего запланирован к рассмотрению законопроект об административной процедуре.
Вас также могут заинтересовать новости