Также парламент должен устранить несогласованности в законе об олигархах.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит вопрос об увольнении пяти министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания парламента.

Речь идет о министрах экологии, экономики, реинтеграции, обороны и стратегических отраслей промышленностей.

Также сегодня ВР будет рассматривать вопрос об устранении несогласованностей и неточностей в трех принятых ранее законах. Среди них - закон об олигархах.

Читайте такжеВ Верховную Раду проходят 5 партий, лидирует "Слуга народа" - опросКроме того, в повестке дня - так называемый "ресурсный" законопроект по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений.

Среди прочего запланирован к рассмотрению законопроект об административной процедуре.

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Автор: Таня Поляковская