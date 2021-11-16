По словам Кулебы, это не целостный документ, а система скоординированных мер партнеров, чтобы "уже сейчас Россия думала дважды и трижды, прежде чем принимать решение о любой военной акции против Украины".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о "пакете сдерживания" России, над которым Украина работает с партнерами.

Об этом он сказал во время включения в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

По словам министра, сегодняшнее заседание Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе украинская сторона в частности использовала для того, чтобы рассказать всем странам Евросоюза о ситуации, которая складывается вдоль украинской границы и на временно оккупированных территориях Украины.

"Проработали мобилизацию стран Евросоюза в поддержку Украины", - отметил он.

Кулеба добавил, что доволен тем, что услышал от своих французского и немецкого коллег, которые в своем заявлении публично подтвердили, что военная эскалация против Украины будет иметь для России тяжелые последствия.

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Он также рассказал, что в НАТО "очень серьезно настроены и серьезно оценивают уровень угрозы" от России.

"И поэтому мы продолжаем работу не только с партнерами и не только над такой публичной и непубличной коммуникацией с Россией, но и над разработкой практических мер сдерживания Российской Федерации", - пояснил глава МИД.

По его словам, так называемый пакет сдерживания - это не целостный документ, а система скоординированных мер партнеров.

"В частности, кто-то может работать с нами над укреплением нашей обороноспособности, кто-то может работать над увеличением экономического давления на Россию, кто-то - политического. То есть это очень система очень разноплановых мероприятий. Но критически важно, чтобы уже сейчас Россия думала дважды и трижды, прежде чем принимать решение о любой военной акции против Украины. И этой цели мы уже достигли. Они уже слышат, что последствия для них будут тяжелыми", - подчеркнул он.

Кулеба также подчеркнул, что за последние две недели, в том числе во время встреч в Вашингтоне и Брюсселе, Украине удалось мобилизовать поддержку партнеров и убедиться, что "все максимально настроены на взаимодействие друг с другом, чтобы координировать свои усилия для их максимальной действенности".

Эскалация на российско-украинской границе

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировки войск численностью 90 тыс. лиц.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории в Украине, как сделала это в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Как заявил 15 ноября после встречи с главами МИД Франции и Германии Кулеба, коллеги заверили, что в случае начала масштабных военных действий Российской Федерации против Украины, РФ столкнется с тяжелыми последствиями и будет вынуждена заплатить высокую цену.

Автор: Антонина Доломанжи