Украинский журналист Роман Цимбалюк отметил, что за примерами далеко идти не надо, их полно в истории.

Самыми ярыми украинофобами в России являются бывшие граждане Украины. Именно они после успешной ассимиляции и проявляют украинофобские настроения.

Такое свое наблюдение озвучил журналист, собкор УНИАН в России Роман Цимбалюк в эфире на ютуб-канале ISLND TV.

По его словам, есть много примеров, когда бывшие украинцы стараются быть больше "русскими" чем сами россияне.

Читайте также"Мы будем стоять": скандальная Чичерина присоединилась к блокированию ОБСЕ в Донецке

Цимбалюк отметил, что за примерами далеко идти не надо, их полно в истории. Именно те, кто родился в Украине, а впоследствии переехал в Россию, сейчас и занимаются украинским вопросом и являются яркими украинофобами.

"Они когда-то родились в Украине, а потом под их председательством принимают решение о введении российской армии в Украину", – констатировал Цимбалюк.

В этом контексте журналист имел в виду российскую чиновницу родом из Украины Валентину Матвиенко. Отметим, именно она председательствовала на заседании Совета Федерации, во время которого президенту РФ Владимиру Путину предоставили право ввести войска на территорию Украины. Это решение открыло дорогу к началу войны против Украины и аннексии Крыма.

Напомним, в 2020 году в России стало на одного украинофоба меньше - умер Эдуард Лимонов. Он поддерживал аннексию Россией Крыма в 2014 году и боевиков "ЛДНР" на Донбассе.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко