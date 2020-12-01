Корниенко не поддерживает идею увольнения министра.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал возможность отставки Максима Степанова с поста министра здравоохранения.

Как сказал Корниенко в интервью "Громадському"рассматривать этот вопрос парламент не планировал - заявлений и соответствующих заседаний комитетов не было. Депутат напомнил, что предлагать увольнение министров могут они сами или премьер.

"Если в правительстве будет консенсус между премьером и министрами относительно того, кто дальше работает / не работает, то нас обязательно быстро уведомят. Если нет к нам никаких официальных документов, то, значит, они все дальше работают", - сказал председатель партии СН.

Читайте такжеВ Мининфраструктуры прокомментировали возможную отставку Криклия

Комментируя целесообразность отставки министра, Корниенко выразил мнение, что этот вопрос пока неактуален, однако есть условие для увольнения Степанова - его личное желание.

"Я не думаю, что сейчас время делать какие-то увольнения и назначения в сфере здравоохранения. Потому что сейчас очень критическая ситуация, ей нужно срочно заниматься. Но если министр сам захочет уйти, мы держать его не будем. Хотя 226 на это тоже надо", - резюмировал Корниенко.

Отставка Максима Степанова: что было раньше

16 ноября сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на согласительном совете призвала парламент проголосовать 17 ноября за отставку министра здравоохранения Степанова и всего правительства за ситуацию, что сложилась с лечением больных COVID-19.

В свою очередь заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что в Верховной Раде начали сбор подписей за проведение внеочередного заседания, на котором планируется рассмотреть постановление об увольнении главы Минздрава.

Сам Степанов прокомментировал информацию о своей возможной отставке.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован