Зеленский рассказал, предлагал ли Авакову уйти в отставку

Президент напомнил, что хочет увидеть результаты расследования дел об убийстве Гандзюк и Шеремета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не предлагал главе МВД Арсену Авакову уйти в отставку после двух резонансных дел о пытках в Караглыке и стрельбе в Броварах.

Об этом он сказал в интервью УП.

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При этом, отвечая на вопрос, считает ли он Авакова "мощным", Зеленский не смог дать однозначный ответ. Он также согласился, что за резонансные дела ответственность должен нести министр.

На вопрос о предложении отставки Зеленский ответил: "Нет, я не предлагал. Он хотел со мной встретиться. Поэтому я с ним встречусь, мы это проговорим".

Что касается условий для отставки главы МВД, то президент напомнил, что хочет увидеть результат от дел Гандзюк и Шеремета.

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"Шеремет – его личная ответственность. И я ему говорил, что хочу увидеть, как это закончится. То, что я вижу и общество это видит – там все очень неоднозначно. Я хочу, чтобы он доказал это, потому что это очень громкое дело. Я бы не хотел, чтобы история с Шереметом была такой, как история с Гонгадзе: все знают, что журналиста убили, все понимают, что кто-то за этим был и как это сделано. И даже кто-то сидит, кто-то куда-то исчез. Но ответа, вот такого чистого, откровенного ответа – вот его убили, вот убийца, он сидит, ему дали 30 лет – такого нет. Чистоты ответа нет", - пояснил глава государства.

Ранее Зеленский объяснил, почему не увольняют Авакова.

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