"Лед тронулся": в "Слуге народа" анонсировали встречу Зеленского с руководством Венгрии

Встрече Зеленского и Орбана предшествует диалог глав МИД двух стран.

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы снять недоразумения в отношениях между странами, которые накопились за прошлые годы.

Об этом рассказала нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире канала "Украина 24".

"Скажу так, лед тронулся (в отношениях Украины и Венгрии, - УНИАН) Так, как было, не должно быть. Они наши соседи, и политика добрососедства должна превалировать", - отметила Верещук.

Читайте такжеНесмотря на Венгрию: в правительстве объяснили, как Украина смогла стать партнером расширенных возможностей НАТО

Она выразила уверенность, что после переговоров глав МИД Дмитрия Кулебы и Петера Сиярто, "уже на самом высоком уровне вскоре состоится встреча президента Зеленского и премьера Виктора Орбана, потому что это действительно нужно".

"Во-первых, это нужно нам, потому что они наши соседи и члены евроатлантического сообщества. Как вы знаете, там решения принимаются консенсусом. Они нас заблокировали в комиссии Украина-НАТО, они не давали нам продвигаться, быть эффективными. Хотя, как мы видим недавние события, мы получили особый статус НАТО - и венгры нам не помешали. Это указывает на то, что они готовы сотрудничать и разговаривать. Теперь от нас зависит, в чем мы готовы уступить, и где те красные линии, которые мы не готовы перейти", - рассказала нардеп.

Читайте такжеРади Венгрии: на Закарпатье хотят создать Береговский район - эксперты бьют тревогу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба планирует уже вторую за месяц встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто. По его словам, регулярное общение помогает преодолеть проблемы, которые накопились.

Как сообщал УНИАН, Венгрия до сих пор не разблокировала заседания комиссии Украина - НАТО.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram