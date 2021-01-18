Сийярто проведет ряд официальных встреч, на которых будет обсуждаться весь комплекс двусторонних вопросов.

Визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто в Киев запланирован на 27 января.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью ТСН.uа, сообщает пресс-служба ОП.

Он отметил, что в дипломатическом плане 2021 год начинается с визита в Киев главы МИД Венгрии.

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"27 января по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы министр иностранных дел Венгрии прибудет в Украину и проведет ряд официальных встреч. К слову, будет обсуждаться весь комплекс вопросов", – сказал заместитель руководителя Офиса президента.

Как сообщал УНИАН, глава украинского МИД Кулеба на брифинге 14 января анонсировал визит Сийярто в Украину.

Что этому предшествовало: справка УНИАН

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушениях прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Кроме того, осенью 2020 года во время местных выборов венгерские чиновники во время посещений Закарпатья проводили агитацию за партию "КМКС "Партия венгров Украины". Киев запретил им въезд в Украину.

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Автор: Константин Гончаров