Визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто в Киев запланирован на 27 января.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью ТСН.uа, сообщает пресс-служба ОП.
Он отметил, что в дипломатическом плане 2021 год начинается с визита в Киев главы МИД Венгрии.
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"27 января по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы министр иностранных дел Венгрии прибудет в Украину и проведет ряд официальных встреч. К слову, будет обсуждаться весь комплекс вопросов", – сказал заместитель руководителя Офиса президента.
Как сообщал УНИАН, глава украинского МИД Кулеба на брифинге 14 января анонсировал визит Сийярто в Украину.
Что этому предшествовало: справка УНИАН
- Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.
- Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушениях прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
- Кроме того, осенью 2020 года во время местных выборов венгерские чиновники во время посещений Закарпатья проводили агитацию за партию "КМКС "Партия венгров Украины". Киев запретил им въезд в Украину.
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