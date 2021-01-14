По словам Кулебы, ожидается приезд венгерского чиновника до конца месяца.

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто договорились о переговорах в Киеве на фоне серьезного кризиса в отношениях двух стран.

Информацию о том, что визит министра уже согласован, "Европейской правде" подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По словам Кулебы, ожидается приезд венгерского чиновника до конца месяца.

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"Венгрия для нас важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения", - заявил министр в комментарии.

Другие источники издания также говорят, что визит запланирован на последнюю неделю января, уже после смены власти в США.

По данным ЕП, речь идет не об официальном заседании межправительственной комиссии, которое было основанием для встреч Кулебы с Сиярто ранее в этом году, а о персональном визите венгерского министра для поиска выхода из кризиса в отношениях.

Инициатором переговоров стала Венгрия, но приглашение встретиться в Киеве, по даннім одного из источников ЕП, поступило от украинской стороны.

Когда ухудшились отношения Украины и Венгрии

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушениях прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Новый скандал между Украиной и Венгрией

21 ноября 2020 года депутаты Сюртовской сельской ОТГ исполнили венгерский гимн во время принятия присяги после проведения местных выборов. В СБУ пообещали принять соответствующие меры реагирования по результатам проверки.

30 ноября журналист Виталий Глагола сообщил, что на Закарпатье сотрудники СБУ устроили обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича, а также у еще нескольких человек.

Впоследствии в Службе безопасности Украины подтвердила факт обысков у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье.

Глава МИД Венгрии пожаловался в НАТО и ОБСЕ из-за обысков в офисах организаций венгерского меньшинства на Закарпатье. Он обвинил СММ ОБСЕ в том, что она установила запрет своим наблюдателям контактировать с венгерским меньшинством на Закарпатье.

Также Сийярто затронул вопрос венгерского меньшинства в Украине на заседании Совета Европейского Союза, но никто из других министров стран-членов ЕС не отреагировал.

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Автор: Андрей Василюк