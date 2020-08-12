Завершение войны в Донбассе не может быть за счет потери суверенитета - СНБО

В СНБО отметили, что на Донбассе уже 16-й день без потерь со стороны украинских войск.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина планирует завершить войну на Донбассе не за счет потери своего суверенитета или уступок, которые не будут восприниматься в украинском обществе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Киеве.

«Мы делаем сегодня все от нас зависящее, чтобы прекратилась война, чтобы прекратили погибать наши ребята на фронте. У нас сегодня пошел уже 16-й день, когда у нас нет потерь на фронте», - заявил Данилов.

Он отметил, что украинская власть делает все, чтобы война в Донбассе закончилась, «но не за счет потери нашего суверенитета или каких-то уступок, которые не будет воспринимать наше общество».

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

С начала провозглашенного режима тишины среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Российские оккупанты регулярно осуществляют единичные неприцельные выстрелы, которые имеют провокационную цель.

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