Опрос показал, сколько украинцев доверяют Зеленскому (инфографика)

По результатам опроса, действующему главе государства доверяют 57% граждан, не доверяют – 37%.

Согласно результатам опроса, проведенного соцгруппой "Рейтинг", рейтинг доверия среди политиков возглавляет Владимир Зеленский.

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Действующему главе государства доверяют 57% граждан, не доверяют – 37%.

Более трети опрошенных не смогли оценить свой уровень доверия к политикам Дмитрию Разумкову и Денису Шмыгалю. Разумкову доверяют 25%, не доверяют – 33%, действующему премьеру доверяют лишь 14%, а 39% - не доверяют.

Ко всем другим политикам заметно преобладает недоверие, при этом Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют – 57%, Святославу Вакарчуку – 24% и 61% соответственно, Юлии Тимошенко – 22% и 72%, Петру Порошенко – 20% и 76%.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, большинство украинцев выражают недоверие к парламенту, правительству, правоохранителям, Министерству здравоохранения и Национальному банку Украины.