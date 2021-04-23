Уполномоченный по защите государственного языка рассказал о случаях нарушения "языкового" закона во время сессии Харьковского городского совета 21 апреля.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявляет о намерении обратиться к политическим силам с требованием лишить депутатских мандатов тех представителей, которые нарушают языковое законодательство в Харькове.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Креминь сообщил, что 21 апреля состоялось очередное пленарное заседание сессии Харьковского городского совета, на котором было зафиксировано нарушение языкового закона секретарем Харьковского горсовета, рядом депутатов и должностных лиц исполкома.

«Это уже не первый сигнал о том, что местные депутаты систематически нарушают языковое законодательство. В соответствии со статьей 56 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" мной как уполномоченным по защите государственного языка уже осуществляются меры государственного контроля в отношении ряда депутатов и должностных лиц Харьковского городского совета. Очередная жалоба, которая поступила в наш адрес, также не останется без внимания. Будут приняты все возможные меры реагирования, предусмотренные законом», - заверил Креминь.

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По его словам, используя негосударственный язык при исполнении служебных обязанностей, в том числе во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, депутаты нарушают не только статью 12 «языкового» закона, но и депутатскую присягу.

«В связи с этим мы будем обращаться к соответствующим политическим силам с требованием лишить депутатских мандатов тех представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу», - отметил Кримень

Закон о функционировании украинского языка как государственного

25 апреля 2019 года в Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», статьи которого вводятся поэтапно.

В частности, 16 января 2021 года вступил в силу ряд норм закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

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Автор: Надя Пришляк