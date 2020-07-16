Новоназначенный вице-премьер по промышленности рассказал, чем будет заниматься на должности

Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности подчеркивает необходимость сотрудничества с парламентом.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский своей приоритетной задачей на сегодня называет ликвидацию хаоса в промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Уруский сказал во время выступления в Верховной Раде перед его назначением на должность вице-премьера.

По словам Уруского, первейшей задачей в должности является "налаживание системы, чтобы мы избавились от хаоса, в котором находится наша промышленность".

Уруский подчеркнул, что надеется на плодотворное сотрудничество с депутатским корпусом.

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По его словам, "только вместе мы можем выйти из той кризисной ситуации, в которую попала наша промышленность".

Уруский отметил, что необходимо внести изменения в закон об особенностях управления предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

"Сегодня важный момент, чтобы мы повернулись лицом к нашей промышленности", - подчеркнул он.

При обсуждении кандидатуры Уруского сопредседатель группы "За будущее" Тарас Батенко заявил, что не состоялась встреча кандидата с группой, где бы можно было задать вопрос о том, что Уруский является директором компании "Прогрестех-Украина". По его словам, в СМИ есть информация, что компания имеет российских бенефициаров, в частности конечным бенефициаром компании "Прогрестех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта РФ, основатель и председатель совета директоров группы компаний "Прогрестех".

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В свою очередь народный депутат Александра Устинова (фракция "Голос") обвинила Уруского в причастности к "дерибану" земли в центре столицы. "В 2014 году, когда этот человек был председателем наблюдательного совета государственного предприятия "Радар", которое входило в концерн" Укроборонпром ", через месяц после назначения он сразу согласовал, чтобы 10 гектаров в центре Киева возле дворца "Украина" отдали частной компании под застройку . Отдали на условиях, что государство получит 1,5% квартир из тех, которые будут построены. В Киеве меньше чем за 8-10% никто даже с вами говорить не будет", - сказала она.

По словам Устиновой, сейчас "по этому кейсу есть уголовное производство в Национальном антикоррупционном бюро Украины". Устинова заявила, что когда Уруский руководил Государственным космическим агентством, "был разворован Киевский радиозавод". По ее словам, именно "Госкосмос давал разрешения на отчуждение имущества этого предприятия и оно обанкротилось".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, Верховная Рада 250 голосами назначила Уруского на должность вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Голос".

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