Недавно жена Медведчука попала под санкции и сразу вступила в ряды ОПЗЖ.

Жена кума президента РФ и одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, бывшая телеведущая Оксана Марченко может в будущем пойти на президентские выборы.

Такой прогноз сделал нардеп от ОПЗЖ Юрий Павленко, пишет hromadske.

Читайте также"Малороссийская курица": журналистка Янина Соколова отреагировала на поход Оксаны Марченко в политику (видео)

Он уточнил, что в партии позитивно отнеслись к вступлению в ее ряды Марченко и увидели в этом новые возможности. Павленко добавил, что в ОПЗЖ не исключают участия жены Медведчука в будущей президентской кампании.

"Она, на мой взгляд, смогла бы составить конкуренцию и действующему президенту, и другим кандидатам", - сказал Павленко.

При этом он добавил, что пока об этом "рано говорить".

Марченко в политике: что известно

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

На следующий день Марченко заявила, что вступает в партию Медведчука - ОПЗЖ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН