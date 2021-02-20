Жена Медведчука отрицает российскую агрессию на Востоке и незаконную деятельность в оккупированном Крыму.

Жена кума Путина и нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко, против которой СНБО ввел санкции за финансирование терроризма, заявила, что вступает в партию «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Об этом она сообщила в своем видеообращении, опубликованном на YouTube.

Скандальная жена нардепа в трехминутном ролике на русском языке (и в конце на украинском) обратилась как к первым лицам государства, так и к гражданам, заверив, что они с мужем Виктором Медведчуком якобы «делают все» для того, чтобы Украина была мирной и успешной.

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Решение СНБО ведущая назвала "неконституционным и репрессивным".

Марченко назвала себя и свою семью "будущим мирной и успешной Украины, в которой все граждане будут защищены от беззакония и будут жить счастливо".

При этом Марченко отрицает российскую агрессию на Востоке и оккупацию Россией Крыма.

Санкции против Медведчука и его жены

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258(5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания «ПрикарпатЗападтранс», которую связывают с Медведчуком.

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Автор: Денис Прядко