Депутаты заявили, что правительство Украины "годами попирает права венгерского меньшинства".

Евродепутаты от правящей партии Венгрии резко отреагировали на обыски в организациях венгерской общины и одного из их лидеров на Закарпатье.

Об этом говорится в заявлении депутатов Европарламента от партии "Фидес" и другой венгерской политсилы, цитирует Европейская правда.

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"Украинская власть создает на Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженных сил украинской властью против лидеров и организаций венгерской общины на Закарпатье", – говорится в тексте заявления.

Венгры назвали обыски СБУ "политически мотивированными" и сравнили "рейдерские действия" с методами Сталина.

Кроме того, парламентарии хотят включить "это беспрецедентное нарушение" в повестку дня пленарного заседания Европарламента, намекнув на перспективы Украины интегрироваться в ЕС и НАТО.

Также депутаты заявили, что правительство Украины "годами попирает права венгерского меньшинства", и вспомнили о принятом законе о языке, который якобы ущемляет права национального меньшинства.

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В ноябре в местном Facebook-сообществе выложили видео, на котором депутаты Сюртивского ОТГ пели после принесения присяги. В посольстве же ответили, что граждане пели не гимн, а молитву, которая позднее стала в стране гимном.

30 ноября сотрудники Службы безопасности провели обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича, а также у еще нескольких человек. Уголовное производство касается заключения фиктивных договоров венгерских благотворительных фондов. По мнению правоохранителей, они могут нанести ущерб государственной безопасности Украины. В свою очередь, МИД Венгрии призвал ОБСЕ направить в регион своих представителей.

Отношения между Венгрией и Украиной значительно ухудшились на фоне информации о попытках венгерской стороны вмешиваться в украинские местные выборы.

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Автор: УНИАН