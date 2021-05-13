В случае внесения залога депутат должен сдать на хранение паспорт для выезда за границу и носить электронный браслет.

Сторона обвинения просит суд взять народного депутата от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны, под стражу до 10 июля с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом один из прокуроров сообщил во время заседания Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения Медведчуку.

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«Прошу применить в отношении подозреваемого Медведчука меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, то есть до 10 июля 2021 года. Определить подозреваемому залог в размере 132 тыс. 159 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что эквивалентно 300 млн 930 гривням», - заявил он.

В случае внесения залога на подозреваемого Медведчука возлагаются следующие процессуальные обязанности: являться по каждому требованию досудебного следователя, прокурора или суда; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства или места работы; воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями, в соответствии со списком определенным следствием или прокурором; сдать в орган предварительного расследования на хранение свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля.

Что известно о деле

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военном подразделении ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Проминь».

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Верхний предел инкриминируемого подозреваемому преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 Уголовного кодекса, достигает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Казак, по данным правоохранителей, в настоящее время скрывается в РФ.

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Автор: Константин Гончаров