Но причин для ухудшения отношений Анкары с Москвой более чем достаточно даже без Украины.

Еще в понедельник перед закрытием туристических агентств в Москве можно было купить (и клиенты это массово делали) путевки на отдых в Турции во время майских праздников. А уже через полчаса оказалось, что более полумиллиона человек никуда не поедут. Потому что с 15 апреля до 1 июня ничего из России не будет летать на турецкие курорты.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza. О закрытии Турции объявила вице-премьер Татьяна Голикова, пояснив, что решение связано с катастрофической эпидемической ситуацией в стране.

"Патриотическая солидарность" туристов

Читайте такжеЭрдоган прокомментировал обострение ситуации на ДонбассеДругое и более правдивое объяснение изоляции россиян от пляжей Средиземного моря дал заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Он посетовал на отсутствие "гражданской ответственности" у тысяч людей, которые злятся на Кремль в интернете за разрушенные планы на отпуск. И не из-за заботы о здоровье граждан, а, по их мнению, из-за политической ситуации.

Косачев откровенно признал, что те, кто сомневается в правдивости официальной версии разрыва авиасообщения с Турцией, правы. В своем блоге он напомнил, что сказал президент Раджеп Тайип Эрдоган в субботу, когда принимал у себя лидера Украины Владимира Зеленского.

"Мы решительно поддерживаем территориальную целостность Украины. Еще раз подтверждаем наше принципиальное решение о непризнании аннексии Крыма", - сказал турецкий президент.

Заместитель председателя высшей палаты российского парламента пояснил разъяренным туристам, что Турция таким образом якобы "нарушает права 2,5 миллионов жителей России" из оккупированного украинского полуострова. Косачев призвал всех недовольных проявить "патриотическую солидарность" и понимание, что "нельзя отдыхать в стране, которая растаптывает права соотечественников".

Остановка потока туристов из России - это сильный экономический удар для Анкары. Но в глазах Кремля Эрдоган заслужил еще большее наказание. Поэтому можно ожидать, что, согласно традиции российско-турецких трений, санитарные органы России скоро найдут вредителей в помидорах, которые массово импортируются из Турции.

Украина покупает турецкие беспилотники

Читайте такжеЗеленский пригласил Эрдогана присоединиться к Крымской платформе: тот ответилВ пятницу Украина подписала контракт на поставку новой партии турецких беспилотников Bayraktar TB2. Это грозное оружие хорошо себя показало во время войны между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Беспилотники дали азербайджанским силам преимущество над вооруженными российским оружием армянами. Один из аппаратов Bayraktar в воскресенье пролетел над позициями российских сил на Донбассе.

В понедельник ругать турок взялся глава МИД РФ Сергей Лавров. Он "настойчиво рекомендовал "Анкаре "проанализировать ситуацию и постоянные воинственные заявления киевского режима". Лавров требовал, чтобы Турция "не поддерживала милитаристские настроения Украины".

Все больше проблем между Россией и Турцией

Москва считает ударом по ее интересам так называемый "безумный проект Эрдогана". Речь идет о намерении построить 50-километровый Стамбульский канал, который соединит Мраморное море с Черным.

Новый водный путь должен разгрузить постоянно переполненный Босфор. Также новый канал позволил бы кораблям НАТО свободно проходить в Черное море без необходимости придерживаться ограничительных процедур, в соответствии с принятой в 1936 году Конвенции Монтре. Именно это больше всего раздражает Кремль.

Читайте такжеЭрдоган рассказал, будет ли Турция в этом году принимать туристов из УкраиныЕще одна проблема для отношений между Турцией и Россией - это вопрос армяно-азербайджанского конфликта. Анкара была спонсором недавней войны в Нагорном Карабахе. И именно она гарантировала победу Азербайджану. Но не Эрдоган, а именно Владимир Путин быстро собрал военные и политические плоды этой войны. И именно Россия, а не Турция, закрепила свое влияние на ситуацию в регионе. Поэтому причин для обмена санкциями между странами много.

Позиция Турции по обострению на Донбассе

10 апреля президент Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова оказать любую поддержку для снижения напряжения и установления режима прекращения огня на Донбассе. Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом Эрдоган подчеркнул, что ситуацию на востоке Украины нужно решить мирным путем.

В свою очередь, Зеленский рассказал, что Украина и Турция имеют общее видение безопасности в Черном море. При этом, Киев и Анкара солидарны как в определении самих угроз, так и в том, как на них стоит реагировать.

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Перевод: Лесь Дымань