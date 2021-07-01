До 1951 года пгт. Новгородское носил название американского города, за переименование проголосовал 301 депутат.

Верховная Рада переименовала поселок Новгородское Донецкой области, вернув ему прежнее название, а именно Нью-Йорк.

Как передает корреспондент УНИАН, Верховная Рада приняла соответствующее постановление (№5081) 1 июля. Решение поддержал 301 народный депутат из 371, зарегистрированного в сессионном зале.

Постановлением предполагается переименовать поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в поселок городского типа Нью-Йорк.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что переименование Новгородского было инициировано его жителями с целью возврата населенному пункту его исторического названия.

Читайте такжеНардеп и экс-вице-премьер поругались в прямом эфире из-за тарифов и зарплат (видео)По данным Украинского института национальной памяти, переименование президиумом Верховной Рады Украины пгт. Нью-Йорк на пгт. Новгородское, которое состоялось 19 октября 1951 года, было "продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии".

Ранее УНИАН уже сообщал, что поселок Новгородский, который теперь называется Нью-Йорк, был промышленным городком, пришедшим в упадок после Первой мировой войны. Местные жители надеются наладить контакты с Йорком в Германии и Нью-Йорком в Соединенных Штатах.

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Автор: Татьяна Поляковская