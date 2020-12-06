По словам президента, Украина никогда не будет экономить на собственной армии и безопасности страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя реформа оборонного сектора Украины беспрецедентна по масштабу и амбициям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

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«Генералы, офицеры, сержанты, солдаты, уважаемые ветераны, дорогие защитники, крепкое и боеспособное украинское войско - это залог свободы и независимости Украины. И продолжающаяся реформа обороны - беспрецедентна по масштабу и амбициям», - сказал президент.

Глава государства напомнил, что в этом году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, что, по его словам, является признанием достижений нашей страны.

«Это доказательство, что мы движемся правильным путем. В рамках этого же движения бюджет на оборону стал крупнейшим за время независимости Украины», - сказал он и добавил, что Украина никогда не будет экономить на собственной армии и безопасности.

Президент отметил, что цель страны - также постоянно наращивать боеспособность Военно-морского флота и объектов военно-морской инфраструктуры.

Также он отметил, что в 2021 году запланирована поставка в войска большого количества вооружения и техники. «В 2021 году нами запланировано поставки в Вооруженные силы Украины значительного объема ракет, артиллерийских боеприпасов, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения и техники, модернизированных самолетов, вертолетов, беспилотных авиационных комплексов, кораблей, катеров», - сказал он.

«Мы строим войско, где государство защищает людей, которые защищают государство. Войско, которое защитит Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Ради нашего будущего, ради мира в Украине», - добавил президент.

День ВСУ

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных сил. Эта дата установлена согласно постановлению Верховной Рады № 3528-ХІІ от 19 октября 1993 года. 6 декабря 1991 года Верховная Рада приняла законы «О Вооруженных силах Украины» и «Об обороне Украины».

Поздравление Зеленского

6 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником — Днем Вооруженных Сил Украины.

Зеленский также заявил о том, что развитие ВСУ требует серьезных финансовых вложений.

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Автор: Игорь Орел