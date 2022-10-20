Зеленский сообщил, что готовится визит президента Германии в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что необходимо развернуть воздушный щит над Украиной немедленно.

Об этом он написал Telegram, говоря о предметной и продуктивной беседе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Благодарен Германии за первую систему ПВО IRIS - необходимо развернуть воздушный щит над Украиной немедленно! Ценим готовность Германии помочь преодолеть последствия российского ракетного террора", - отмечает президент Украины.

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Зеленский сообщил, что готовится визит президента Германии в Украину.

Немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T

12 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыла немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T.

Что такое IRIS-T

IRIS-T – зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначен для уничтожение крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА.

Отказ Штайнмайеру в визите в Киев

12 апреля Штайнмайер, который находился тогда в Варшаве, сообщил, что руководство в Киеве отклонило его визит в Украину.

Штайнмайера не захотели видеть в Киеве из-за его тесных связей с Россией. При этом сам политик после вторжения РФ в Украину осудил действия Путина и даже призвал привлечь политическое руководство РФ к трибуналу.

После этого канцлер Олаф Шольц выразил раздражение насчет отказа в приезде Штайнмайера. В интервью ZDF Шольц заявил, что не планирует посещать Украину после того, как Киев отверг визит Штайнмайера.

Когда недоразумение получило огласку, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отвечал, что ситуация с отклонением визита Штайнмайера будет урегулирована, и никакого вреда для украинско-германских отношений не будет.

5 мая Зеленский и Штайнмайер провели переговоры. После них в канцелярии немецкого президента заявили, что "стороны согласились оставить прошлое позади и сосредоточиться на будущем сотрудничестве".

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