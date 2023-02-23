Президент подчеркнул, что Украина сохраняет "дипломатический темп".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторая половина этой недели будет еще активнее с точки зрения международных отношений. Он подчеркнул, что был продолжен "дипломатический марафон для усиления Украины и защиты международного права, что дает нашему государству больше безопасности".

Во время вечернего видеообращения 22 февраля президент отметил, что в разговоре с президентом Пакистана была отмечена безусловная важность сохранения полной силы и уважения Устава ООН, в независимости наций и целостности государств, а также обсудили наши усилия по обеспечению продовольственной безопасности и имеющиеся угрозы такой безопасности.

"Говорил сегодня с президентом Эстонии. Поблагодарил за неизменную поддержку Украины на всех уровнях. Это поддержка и оружием, и санкциями против России, и политическая – в частности в европейских и евроатлантических структурах. Сегодня мы обсудили предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе и наши ожидания в контексте интеграции Украины. Уже сейчас готовимся к этим предстоящим событиям", – добавил Зеленский.

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Он также напомнил, что сегодня состоялся и первый в истории двусторонних отношений разговор президентов Украины и Уганды. В частности, лидеры государств обсудили мирные инициативы, которые Украина продвигает на площадке ООН, принципиальную позицию Украины по защите международного права и потенциал двустороннего сотрудничества.

"Уже вечером говорил с премьер-министром Великобритании. Очень мощно работаем вместе с Великобританией для усиления наших воинов, для приближения нашей общей победы, для реализации наших оборонных договоренностей, которые были достигнуты во время моего визита в Лондон. И было бы очень хорошо, если бы все наши партнеры так же, как Британия, понимали, как скорость оборонной поставки влияет на конкретные успехи на поле боя", – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, они с Сунаком также обсудили "и весомые политические вопросы, которые должны решить уже на этой неделе".

"Вторая половина недели будет еще активнее с точки зрения международных отношений. Дипломатический темп сохраняем", – подчеркнул президент.

Внешняя политика Украины: последние новости

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на этой неделе весомые события в отношениях с международными партнерами как в Европе, так и по всему миру.

Кроме того, в Украину приезжал с визитом президент США Джо Байден. По итогам переговоров президент Зеленский заявил об ожиданиях мощного пакета оборонной поддержки для Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили оборонное сотрудничество и реализацию украинской формулы мира.

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