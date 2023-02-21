Он анонсировал весомые события на дипломатическом поприще.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на этой неделе весомые события в отношениях с международными партнерами как в Европе, так и по всему миру.

Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении. Он подчеркнул, что на этой неделе Украина продолжит дипломатическую работу с представителями Соединенных Штатов. Также состоятся весомые события в отношениях с партнерами в Европе и по всему миру.

"Год полномасштабной войны, год нашей несокрушимости, которая стала ответом на кремлевскую иллюзию о "три дня на Киев"... Год! И мы делаем действительно украинскую глобальную неделю", - сказал глава государства.

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Весомые визиты в Киев

Как сообщал УНИАН, 20 февраля Зеленский провел в Киеве переговоры с президентом США Джозефом Байденом и сказал, что результат этого визита станет ощутимым на поле боя.

Президент США анонсировал новый пакет поддержки на сумму в 500 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы, противотанковые системы и системы воздушного наблюдения.

Также Зеленский встретился вчера с председателем Международного валютного фонду Кристалиной Георгиевой.

Ранее президент сообщил, что до конца зимы Украину посетит премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

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