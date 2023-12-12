С новым правительством в Польше во главе с Дональдом Туском связывают надежды на уменьшение напряжения последних месяцев не только по линии Украина – Польша, но и по линии Варшава – Брюссель. Впрочем, вместо того, чтобы из нагнетания ситуации переходить сразу к эйфории, стоит помнить: с Польшей нам стоит строить рациональные, взаимовыгодные отношения, что позволит конкурировать цивилизованно там, где эта конкуренция будет (агропромышленность и транспортные перевозки – только первые ласточки) и сотрудничать там, где это несет безусловную выгоду обеим сторонам (оборона, безопасность, военно-промышленный комплекс как база).

Украине стоит строить альянс с Польшей как со страной, поэтому очень важно не иметь перегретых ожиданий относительно нового правительства (ниже – детали) и так же важно – не конфронтировать с теперь уже оппозиционной ПиС.

В своей программной речи Дональд Туск обозначил несколько положительных для Украины вещей:

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о недопустимости усталости от российско-украинской войны и необходимости всеобщей мобилизации Запада для этого;

усиление ЕС как коллективного актера - в интересах Польши. Польша должна стремиться к лидерским позициям в ЕС (запомните это).

крепкое союзничество с США для большей эффективности НАТО.

Правда, внешней политике было посвящено процентов 15 речи. Все остальное: о внутренних проблемах, большей частью претензиях к сворачиванию демократии в последние годы.

Но были так же и другие акценты, в частности то, что несмотря на определяющее значение для Украины, помощь Варшавы Киеву не должна вредить интересам Польши: "Мы должны оставаться настойчивыми, когда речь идет об интересах Польши, в частности, польских фермеров". Это и неудивительно: даже в предвыборной риторике Гражданская платформа искусно маневрировала, стараясь не отвлечь от себя электорат.

Чего ждать?

По стратегическим вопросам (начало переговоров о вступлении в ЕС, НАТО, вооруженная поддержка Украины) – более спокойный и тесный контакт между Варшавой и Брюсселем положительно скажется на потребностях Украины.

Ожидается снятие напряжения с блокадой транспортных перевозок на границе.

Но в целом я бы избавлялась от иллюзий об автоматическом устранении любых конфликтных вопросов на этом, более тактическом уровне. Наилучшим сценарием будет, если манера взаимодействия украинского и польского правительств вернется к рациональной работе в кабинетах, а не в публичном пространстве.

Правительство Туска вынуждено будет маневрировать и действовать согласно интересам Польши, особенно сейчас – когда поляризация дошла высокого уровня. На этом Туск тоже в речи отдельно отмечал: нужно консолидировать общество, а не заниматься польско-польской войной.

ПиС и та же самая Конфедерация в оппозиции – это не значит, что они исчезли из политического пространства. И, честно говоря, я бы действительно сейчас как никогда задумывалась о равноудаленности украинского политикума во власти от любого лагеря в Польше.

Нам важно не только наладить рабочие отношения с новым правительством, но и предупредить или минимизировать эксплуатацию антиукраинской тематики теми, кто вне власти в Польше.

Ну, и для тяглости межгосударственных отношений: именно правительство ПиС после 24 февраля 2022 года долгое время выполняло роль политического тарана интересов Украины и в ЕС, и в НАТО. Несмотря на высокое напряжение последних месяцев, Украина и Польша в 2022 году вернулись к активному взаимодействию, поэтому сейчас начинаем не с чистого листа.

Пришло время системных решений. И ответственной политики.

Мария Золкина, исследователь Лондонской школы экономики и политических наук