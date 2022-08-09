Крым - Украина, подчеркнула министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сегодняшние взрывы в Новофедоровке является очередным напоминанием о том, чей Крым.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

"Сегодня - Международный день коренных народов. В Украине таковыми считаются крымские татары, караимы и крымчаки. А сегодняшние взрывы в Новофедоровке являются очередным напоминанием о том, чей Крым. Это Украина!" - подчеркнула Верещук.

Напомним, сегодня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы со стороны российской военной авиабазы в Новофедоровке.

В российском Минобороны утверждали, что мощные взрывы на военном аэродроме в Крыму произошли просто из-за детонации боеприпасов. В ведомстве подчеркнули, что "никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было".

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