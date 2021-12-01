По словам Новинского, главной задачей власти в регулировании экономики должны быть экономический рост, стабильные, прозрачные и предсказуемые правила.

Дополнительные полномочия сотрудникам налоговых органов, предусмотренные законопроектом № 5600, усилят фискальное давление на бизнес.

Об этом заявил народный депутат Украины Вадим Новинский, комментируя принятие во втором чтении изменений в Налоговый кодекс в эфире телеканала "Украина 24" 30 ноября 2021 года.

"Развитые цивилизованные страны всегда внедряют политику протекционизма по отношению к собственной промышленности, а во время мировой пандемии коронавируса – еще и поддерживают и делают всевозможные послабления, в то же время промышленная политика украинского государства реализуется с точностью до наоборот – в очередной раз принят закон, меняющий правила налогообложения и усиливающий давление как на промышленный сектор, так и на малый и средний бизнес. Дополнительные поступления в бюджет от рентной платы на добычу железной руды в 2021 году никак не связаны с усилиями правительства – это мировая конъюнктура цен, и по итогам года горнодобывающие предприятия Украины заплатят на 1,5 млрд долларов налогов больше, чем в прошлом. Расширение базы налогообложения для горно-металлургического комплекса не обосновано".

По словам Вадима Новинского, главной задачей власти в регулировании экономики должны быть экономический рост, стабильные, прозрачные и предсказуемые правила, а также привлечение инвестиций. Но налоговое законодательство у нас изменяется намного чаще, чем установлено Налоговым кодексом, и это отталкивает инвесторов от Украины.

"Как представители крупной промышленности мы всегда выступали за разумный диалог и консенсус между правительством и отраслевыми ассоциациями. Несколько месяцев работы над законопроектом показали, что, в конце концов такой диалог и компромисс достигнут, правда с отдельно взятыми группами "Довіра" и "За майбутнє" в части налогообложения крупных игроков агросектора, представители которого входят в эти группы.Власть должна тщательно взвешивать и каждое решение, и каждое свое слово, ведь, например, необдуманное политическое заявление первых лиц государства о государственном перевороте приводит к обвалу акций ведущих украинских компаний на мировых биржах".

Автор: Иван Бойко