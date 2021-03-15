Новый посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что сейчас речь не идет об участии США в каком-то конкретном формате.

Украина хочет, чтобы Соединенные Штаты присоединились к "нормандскому формату".

Об этом новый посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в интервью LB.ua.

Она также отметила, что сейчас этот вопрос активно обсуждается украинскими властями.

"Мы бы хотели большей вовлеченности США в этот формат. Какой она будет - решать Вашингтону. Сейчас этот вопрос активно обсуждается в украинском МИД, в команде профильного вице-премьера", - сообщила посол.

В то же время она подчеркнула, пока речь идет не об участии США в каком-то конкретном формате, а в более активной работе Соединенных Штатов на различных площадках, где решается вопрос российско-украинской войны.

"Как будущий посол я точно поддержу дополнительное привлечение США к решению военного конфликта. Считаю, что такой шаг будет отвечать приоритетам Соединенных Штатов по большей вовлеченности в глобальные процессы по установлению демократии. Участие США в переговорных процессах отвечает и интересам Украины, которая стремится сделать разного рода форматы более эффективными. Пока мы говорим не о каком-то конкретном формате, а о большей вовлеченности США на всех возможных площадках", - сказала Маркарова.

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Она также указала, что ее ключевой задачей на посту посла будет добиться того, чтобы без участия Украины никто не обсуждал вопросы, связанные с ее будущим и территориальной целостностью.

"Моя задача как посла - обеспечить, чтобы Соединенные Штаты вели с нами активный диалог и защищали нас. Самое главное, чтобы разговоры об Украине проходили при участии Украины, а если они проходят без нас, то чтобы при них звучали слова о преданности защите территориальной целостности Украины. То, что нынешний президент США озвучил во время разговора с лидером РФ", - отметила Маркарова.

Нормандский формат: что это

Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины.

Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

Последний саммит "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) по Донбассу состоялась в Париже в декабре 2019 года. После этого новый саммит планировалось провести в Берлине, но до сих пор он так и не состоялся.

9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведет отдельные встречи с каждым из лидеров стран "нормандского формата", если их саммит будет постоянно откладываться.

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Автор: Леся Лещенко