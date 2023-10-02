Дипломат считает, что каждая страна сама решает, приезжать или нет.

Посол Украины в Польше Василий Зварич рассказал, что представителей страны приглашали на форум оборонных индустрий в Киеве, но никто их них не приехал.

Он уверен, что вопросы необходимо адресовать полякам, так как страна была одной из первых, кого пригласили на мероприятие, сообщил Зварич в интервью каналу TVN 24.

"Мы пригласили всех из наших дружественных стран, в том числе компании оборонной промышленности. Польша была одной из первых, кто получил это приглашение, поэтому мы ждали участия польской стороны", - рассказал посол.

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Дипломат считает, что каждая страна сама решает, приезжать или нет.

"Мы отправим приглашение, а государство уже решит, принимать это приглашение или нет, исходя из собственных интересов. Поэтому мы с уважением относимся к таким решениям, но это не повод обвинять Украину в отсутствии Польши", - добавил он.

В правительстве Польши заявили, что самый большой государственный оборонный концерн Польши не получил приглашение на этот форум.

Министр госактивов Яцек Сасин в эфире Radio ZET сказал, что Polska Grupa Zbrojeniowa "не получила приглашение как компания".

"Мы в последнее время видели много недружественных шагов со стороны Украины. Боюсь, это связано с текущими политическими интересами украинской власти, которая считает, что пока в Польше идет кампания, лучше налаживать партнерство с Германией, и играет роль демонстрирующего, что не ставит на это правительство - которое является адвокатом для Украины и столько сделало для украинцев, а что лучше ставить на смену власти в Польше... И это будет иметь плохие последствия для Украины", - добавил министр.

Форум оборонных индустрий в Киеве - детали

29 сентября власти удалось собрать в Киеве представителей сразу 252 компаний-производителей оружия из 30 стран мира. Первый Форум оборонных индустрий познакомил иностранных и украинских производителей вооружения. Часть из них уже договорилась работать вместе на территории Украины и обмениваться технологиями.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Африке заинтересованы в размещении производства украинского вооружения. По его словам, после войны в мире будет очень высокий спрос на оружие, изготовленное в Украине.

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