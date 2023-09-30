Присоединиться к Альянсу оборонных индустрий может каждый производитель вооружения и военной техники из разных стран мира.

К Альянсу оборонных индустрий, о создании которого объявил президент Украины Владимир Зеленский, присоединились 38 компаний из 19 стран мира.

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины по итогам первого Международного Форума Оборонных Индустрий (DFNC1), который 29 сентября объединил в Киеве 252 компании из более чем 30 стран, которые производят полный спектр вооружения, военной техники и оборонных систем.

В частности, участие в мероприятии приняли производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров. Кроме того, присоединились украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса - как разветвленные группы компаний, так и defence-tech стартапы.

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"Украина имеет необходимую базу, чтобы построить мощный оборонно-промышленный комплекс. На украинских предприятиях уже производятся артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы НАТОвского калибра 155 мм, а также уникальные автоматизированные системы: морские дроны, БПЛА большой дальности, ракеты, противотанковые комплексы, которые эффективно используются на фронте. Темпы развития украинского производства и украинских технологий постоянно растут", - говорится в сообщении.

При этом, в рамках Форума украинские компании подписали 20 документов с иностранными партнерами. Речь идет о соглашениях и меморандумах об изготовлении дронов, ремонте и производстве бронетехники и боеприпасов. Среди форматов сотрудничества - совместное производство, обмен технологиями, поставка комплектующих. Оборонное сотрудничество с Украиной - это равноценное партнерство, которое усиливает все стороны.

"Локализация производства в Украине позволит привлекать широкий круг технологий, идей, решений и получать вооружение, испытанное в реальных боевых условиях", - сказано в сообщении.

Кроме того, во время мероприятия президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд новых инициатив для укрепления оборонного сотрудничества.

"Важным событием Форума стало создание Альянса оборонных индустрий, присоединиться к которому может каждый производитель вооружения и военной техники из разных стран мира. На момент закрытия Форума к Альянсу оборонных индустрий присоединились 38 компаний из 19 стран", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий. В этой связи, как отметил президент, была разработана соответствующая базовая декларация как основа Альянса, к которой могут присоединиться компании, которые готовы "вместе с Украиной строить новый арсенал свободного мира".

Также президент объявил, что Украина разрабатывает специальный экономический режим оборонно-промышленного комплекса, чтобы дать все возможности реализовать потенциал каждой компании, которая работает ради обороны в Украине.

Зеленский отмечает, что Украина создает специальный оборонный фонд для производства оружия, который будет наполняться от продажи конфискованных российских активов и за счет дивидендов от государственных оборонных активов.

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