Глава МИД убежден, что спрос на производство и покупку оружия, изготовленного в Украине, после войны, будет очень высоким.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщает, что в Африке заинтересованы разместить производство украинского современного оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Кулеба сказал во время выступления на международном форуме оборонных индустрий в Киеве, участие в котором приняли представители 252 оборонных компаний из более чем 30 стран мира.

"В Африке появилась заинтересованность размещения производства украинского оружия и амуниции на территории Африки. Это новый тренд и он очевидно появляется именно из понимания африканскими партнерами того, что украинское оружие будет чрезвычайно высококачественным", - подчеркнул Кулеба.

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Он убежден, что спрос на производство и покупку оружия, изготовленного в Украине, будет очень высоким. "Африка вернется в список топ-рынков для производителей украинского оружия, и их западных партнеров", - сообщил министр.

При этом, глава МИД отметил, что Африка была одним из больших рынков сбыта украинской военной продукции до начала полномасштабной войны. "Сегодня Африка ждет возвращения украинских компаний на этот рынок для продажи этого оружия. Пока, пока, эта опция, разумеется, закрыта", - добавил министр.

"Хотя могу вспомнить, что в одной африканской стране, общаясь с лидером этой страны - он так доверчиво посмотрел мне в глаза и говорит: вам столько оружия уже прислали, вам же точно столько не надо - может вы немножко поделиться с нами...",- сообщил Кулеба.

В связи с этим, он подчеркнул, что в Африке существует немножко другое восприятие украинских неотложных потребностей в вооружении, потому что перепродажа этого оружия в условиях полномасштабной войны невозможна.

Производство оружия в Украине: последние новости

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский во время визита в Соединенные Штаты Америки объявил, что они договорились о совместном производстве необходимого оружия.

Также в Украине появится завод по производству бронетехники, его откроют совместно с немецким концерном Rheinmetall.

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