Также Украина создает Альянс оборонных индустрий для привлечения мировых производителей оружия и разрабатывает специальный экономический режим оборонно-промышленного комплекса, чтобы реализовать потенциал каждой иностранной компании.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина создает специальный оборонный фонд для производства оружия, который будет наполняться от продажи конфискованных российских активов и за счет дивидендов от государственных оборонных активов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на международном форуме оборонных индустрий в Киеве, участие в котором приняли представители 252 оборонных компаний из более чем 30 стран мира.

"Сегодня на этом форуме мы объявляем о создании альянса оборонных индустрий. Альянс, который ценит международное право и умеет работать для реальной защиты международного права, защиты безопасности не только Украины, но и безопасности любой нации в мире от любой агрессии", - сказал Зеленский.

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В этой связи, как отметил президент, была разработана соответствующая базовая декларация как основа альянса.

"К ней могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира, которые разделяют наше намерение дать реальную защиту от агрессии в рискованных условиях современности", - сказал глава государства.

Он добавил, что эту декларацию "уже подписало 13 известных компаний, которые готовы вместе с Украиной строить новый арсенал свободного мира".

"Второе, что я рад объявить в этом формате - Украина разрабатывает специальный экономический режим оборонно-промышленного комплекса, чтобы дать все возможности реализовать потенциал каждой компании, которая работает ради обороны в Украине и с Украиной, или которая хочет прийти в Украину", - заявил Зеленский.

"И третье, в Украине будет основан специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, и в частности, для развития военных производств, и поддержки соответствующего сотрудничества для создания новых военных объектов и программ, которые нужны для обороны и для заботы о наших воинах", - сказал президент.

Зеленский отметил, что ресурсы этого фонда дополнят государственные расходы на сферу обороны, оборонное производство и частные инвестиции.

"Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и за счет прибыли от продажи конфискованных российских активов", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что скоро уже будет 600 дней полномасштабной войны России против Украины.

"Но чтобы не происходило, не было наверняка за это долгое время такого, когда Украина чувствовала бы какую-то безнадежность, и когда у России была бы хоть немного реальная надежда сломать нас. Мы уверены в себе. Уверены в наших гражданах, наших партнерах. Мы сильная нация. Мы смелый народ. Государство, имеющее глобальное значение. Мы обязательно одержим победу. Мы создадим такой оборонный потенциал для Украины, а значит - для всего свободного мира, который будет отражением нашей силы", - заявил Зеленский.

Зеленский добавил, что Украина своей борьбой и будущей победой дает всему миру успешную долговременную стратегию национальной и коллективной обороны.

"Сейчас на десятилетия вперед определяются, какими будут наиболее мощные оборонно-промышленные комплексы, какими будут их приоритеты и что будет стандартом обороны в мире. Именно в Украине это определяется", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что критически важно идти вперед и не отступать.

"Ежедневно надо фронтовой результат", - заявил Зеленский.

Производство оружия в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, немецкий оружейный концерн Rheinmetall собирается открыть свое совместное с Украиной предприятие в Киеве, которое будет заниматься производством военной техники.

Сначала внимание сосредоточат на техническом обслуживании и ремонте техники, которую ВСУ передали союзники.

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