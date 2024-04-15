Должность освободилась после того, как Андрей Сибига перешел на работу в Министерство иностранных дел.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Точицкого заместителем руководителя Офиса президента Украины. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства №230/2024, опубликованном на его сайте.

"Назначить Точицкого Николая Станиславовича заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в тексте указа, датированного 15 апреля.

Другие перестановки в руководстве государства

Как сообщал УНИАН, ранее постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что правительство назначило Андрея Сибигу, который занимал должность заместителя руководителя ОП, первым заместителем министра иностранных дел.

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В то же время, по его словам, с должности заместителя министра иностранных дел был уволен Николай Точицкий.

Сегодня, 15 апреля, Зеленский также сменил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины: он уволил Алексея Соловьева с должности заместителя секретаря СНБО и назначил на эту должность Андрея Кононенко.

Кроме того, другим своим указом президент уволил Тараса Гребенникова с должности заместителя начальника Управления государственной охраны Украины.

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