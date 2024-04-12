В то же время решением правительства с должности заместителя министра иностранных дел уволен Николай Точицкий.

Кабинет министров Украины назначил Андрея Сибигу, который занимал должность заместителя руководителя Офиса президента, первым заместителем министра иностранных дел. Об этом сообщил в своем Telegram-канале постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Также, по его словам, с должности заместителя министра иностранных дел Украины уволен Николай Точицкий.

Как известно, Сибига уже имеет опыт работы в МИД. Трудовую деятельность он начал в 1997 году на должностях атташе, третьего секретаря, второго секретаря Министерства иностранных дел.

Видео дня

Также он был первым секретарем по консульским вопросам Посольства Украины в Республике Польша, занимал должность заместителя директора департамента - начальника отдела, заместителя директора департамента МИД. С 2008 года - советник-посланник Посольства Украины в Республике Польша. А с 2012 года - и.о. директора, директор Департамента консульской службы МИД.

С 2016 года Сибига был послом Украины в Турецкой Республике.

Указом президента Украины 31 мая 2021 года он был назначен заместителем руководителя Офиса президента.

Дмитрий Кулеба занимает должность главы МИД с 4 марта 2020 года.

Последние ротации в МИД

В начале апреля Эмине Джапарова была уволена с должности первого заместителя министра иностранных дел. 22 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Джапарову постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.

Джапарова занимала должность в МИД с 10 июня 2020 года.

Вас также могут заинтересовать новости: