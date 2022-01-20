Глава МИД сказал, что дипломаты не гадают на кофейной гуще, а выполняют поручения президента, направленные на укрепление Украины и сдерживания России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что президент Российской Федерации Владимир Путин пугает Украину и мир, но еще не знает, осуществит военное вторжение с участием войск, стянутых к украинским границам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время онлайн-брифинге.

Глава МИД рассказал, что с осени прошлого года Украина четко ведет коммуникацию с международными партнерами, направленную на снижение напряжения и на укрепление Украины. Кроме того, по его словам, эта работа не прекращалась ни на день, начиная с ноября.

"Россия начала запугивание, это правда. Путин пугает Украину, Европу, Соединенные Штаты и мир, но даже он сам не знает, предпримет ли те действия, которыми нас пугает. И давайте об этом не забывать", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД сказал, что дипломаты тоже пользуются социальными сетями и читают новости.

"Но мы не можем позволить себе гадать на кофейной гуще и поддаваться сообщениям в СМИ, того или иного характера, со ссылкой на источники, на двойные источники, когда подается та или иная информация, и выдается как свершившийся факт. Мы не гадаем на кофейной гуще, это не наша задача. Мы делаем свою работу и выполняем поручение президента сделать все для укрепления Украины и для сдерживания Российской Федерации", - отметил министр.

В связи с этим, глава МИД сказал, что в последние годы Украина была успешной в этих усилиях.

"И мы будем снова успешными в этом, действуя самостоятельно, действуя вместе с партнерами", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Украина еще в ноябре инициировала комплексный пакет сдерживание России от дальнейшей агрессии, а международные партнеры положительно откликнулись на эту инициативу. Этот пакет сдерживания включает политический, экономический и безопасностный уровни.

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Возможное вторжение РФ в Украину

31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

В ноябре Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.

По сообщению Financial Times, западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

В декабре секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возле границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января 2022 года в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ.

В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма. Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

18 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Российская Федерация может напасть на Украину в любой момент.

19 января президент Украины Владимир Зеленский призвал сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в нашей армии, в нашей Украине, "не накручивать самих себя, на все реагировать мудро, не эмоционально, головой, не сердцем, не кричать "все пропало", а знать, что все под контролем и все идет по плану".

19 января президент США Джо Байден заявил, что широкомасштабное вторжение в Украину станет для России катастрофой, поскольку она столкнется с серьезными последствиями в виде санкций. По его словам, в частности, российские банки не смогут проводить операции в долларах. В то же время Байден признал, что Россия имеет значительное военное преимущество над Украиной и, вероятно, сможет одержать победу в случае широкомасштабного конфликта.

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